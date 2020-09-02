شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقي يفند أكاذيب الإخوان حول الاختفاء القسرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان تروج شائعات عن وجود ظاهرة الاختفاء القسرى في مصر، موضحا أن الجماعة ترسل عناصرها إلى داعش وجبهة النصرة في سوريا، ثم تتدعى كذبا بأن عناصرها مختفيين قسريا في مصر.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مجلس حقوق الإنسان تلقى العديد من الأسماء التي ادعت الإخوان أنهم مختفيين قسريا، ثم تبين بعد ذلك أنهم متواجدون فى السجن، وتم التحقيق معهم بل إن أسرهم تزورهم، كما أن بعضهم أيضا هرب إلى سوريا للانضمام لداعش والنصرة.

ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن إصدارات تنظيم داعش الإرهابى أظهرت وجود عناصر إخوانية كانت تدعى الجماعة أنهم مختفيين قسريا، مشيرا إلى أن أكاذيب الجماعة عن الاختفاء القسرى جعلت العالم لا يستجيب لدعواتهم للتحريض ضد مصر.