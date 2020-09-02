شكرا لقرائتكم خبر عن الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على أراضٍ زراعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، تقريرا حول الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية بينها تآكل الرقعة الزراعية ما يضطر الدولة لاستصلاح أراض جديدة بتكلفة هائلة، بجانب البناء على الأراضى الزراعية الذى يضطر الدولة لاستيراد السلع الزراعية.

وأوضح التقرير، أن المخالفات تمثل ضغطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، وتضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياه والصرف الصحى، كما تدفع الدولة لتحديث البنية التحتية لتلائم الاستخدام غير المخطط، وتلجأ الدولة لبناء الإسكان البديل للعشوائيات بتكاليف مالية باهظة.

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ولفت التقرير إلى أنه تضطر الدولة لتقديم تعويضات نزع ملكية كبيرة لمواطنين لتنفيذ مشروعاتها، بجانب أن عدم التصالح في بعض مخالفات البناء يعتبر رادع للحد من مخالفات البناء، وحصيلة التصالح في مخالفات البناء تساعد الدولة على تحسين الخدمات.

وتابع التقرير، أنه لم تبدأ الدولة في تعديل قوانين مخالفات البناء إلا بعد بناء 14 مدينة، حيث تم إنشاء 14 مدينة من أصل 20 مدينة يتم تنفيذها من مدن الجيل الرابع، وتنفيذ 165958 وحدة في 289 منطقة لتطوير العشوائيات غير الآمنة، وتكليف وحدات تطوير العشوائيات 41 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ 74927 وحدة في 59 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، بجانب تطوير 53 منطقة غير مخططة ويجرى تطوير 17 منطقة بتكلفة 318 مليار جنيه.