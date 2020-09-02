شكرا لقرائتكم خبر عن الباحث عبد الشكور عامر يؤكد فشل مخططات تميم بن حمد ضد مصر بعد سقوط محمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية أفشل مخططات تميم بن حمد ضد الدولة المصري" وفقا لما راءه عبدالشكور عامر الباحث في شئون التيارات الإسلامية، مؤكدا أن دلالات ونتائج القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، أو كما يلقبونه ب "الثعلب" فى أروقة الجماعة سيهدد كيانها ووجودها وينسف خططها الرامية إلى إعادة الهيكلة والتموضع من جديد فى المشهد السياسي المصري بعد نكبة الجماعة التى المت بها عقب عزل محمد مرسي وحل حزبها السياسي الحرية والعدالة، وإدراجها على قوائم الإرهاب".

وقال عامر: "يُعد القبض على عزت فشلا ذريعا لخطط تميم بن حمد الذى يدعم الإخوان لإسقاط الدولة المصرية، كما سيدفع الجماعة للتفكير فى تقديم تنازلات كبيرة مقابل خروج أعضائها وقيادتها من السجون وسيساهم فى كشف ووقف كل أعمال التخريب ضد مؤسسات الدولة المصرية، كما سيكشف المزيد من أسباب الصراع الداخلى للجماعة بين أجنحتها وقيادتها

وأضاف: "محمود عزت القائم بأعمال المرشد والرجل الثاني فى الجماعة بعد خيرت الشاطر وثعلب الجماعة كما يطلقون عليه، هو العقل المدبر لكل الخلايا العسكرية التابعة للجماعة ، والتى هى مسئولة عن العديد من أعمال العنف والأعمال المسلحة مثل مقتل النائب العام واستهداف بعض الأكمنة والإرتكازات الأمنية فى أنحاء البلاد".