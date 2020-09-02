شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتدشين حملات توعية بشأن تطوير منظومة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تدشين المزيد من حملات التوعية للمزارعين بشأن التحول للري الحديث، وأهمية تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة، وما سيعود على الفلاحين وعلى المواطنين وعلى الدولة فى نفس الوقت حال التحول للري بالطرق الحديثة على صعيد جميع المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدودية هذه الموارد، ورؤية الدولة واستراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التحول للرى بالطرق الحديثة يستلزم ضرورة توفير اعتمادات مالية خاصة للمزارعين غير القادرين، وفى نفس الوقت توعيتهم بأهمية هذه الخطوة وكيف يمكن ان تكون سببا فى زيادة دخلهم وتحقيق مزيد من هامش الربح، وذلك من خلال إلقاء الضوء على النماذج التى قامت بالتحول من الرى بالغمر للرى بالطرق الحديثة، وتوفير البذور التى تعطي ضعف الانتاجية فى حال الرى بهذه الطرق الحديث وفقا للتكنولوجيا المتطورة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك البعض من المزارعين يعتقدون أن الرى بالطرق الحديثة فى بعض المحاصيل قد لا يعطى الانتاجية المعتادة، وهذا بدوره قد يتسبب فى خسارة مالية لهم، وهنا يأتى دور الوزارة فى زيادة الوعى وتدشين مزيد من حملات التوعية حول الزراعات التى يمكن ان يتم ريها بالطرق الحديثة وتعطى ضعف الانتاجية، ودور المراكز البحثية فى استنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الانتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، مؤكدا ان كافة هذه الخطوات تأتي فى إطار تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.