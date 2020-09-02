بث أغنية نوال الزغبي من مكبر مسجد في لبنان يخلق الجدل.. وتوضيح رسمي بسبب الواقعة – فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، فيديو يظهر بث أغنية للفنانة نوال الزغبي، عبر مكبر صومعة أحد المساجد في لبنان.

ووثق أحد جيران المسجد، صوت نوال الزغبي، الصادر عن المكبرات الصوتية المثبتة على صومعة المسجد.

Advertisements

وتسببت الضجة، التي خلفها المقطع، في خروج إدارة المسجد بتوضيح رسمي، وجاء في بيان حول الواقعة: “جاءت مناسبة ذكرى اختطاف الإمام القائد موسى الصدر، ورفيقيه هذا العام في ظل أوضاع صحية مستجدة، وانتشار وباء منع قيادة حركة أمل من إقامة مهرجان مركزي، كما جرت العادة كل عام، وبناء عليه، ارتأت العديد من القرى، والبلدات بث كلمة نبيه بري عبر صوتيات المساجد، والحسينيات دون الحضور، ومن هذه البلدات، النميرية”.

وأضاف المصدر نفسه: “وللغاية ذهب إلى المسجد الأخ عبد الله بدير، المعروف (بالبني)، وبدأ يبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، إستقر عليها وبدأ البث”.

وأوضح البيان أنه “أثناء الكلمة، ذهب الأخ عبد الله بدير لجلب بعض الحاجيات، والطعام لمنزله، وترك الراديو، والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت، وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم، أو إحداهن، لتصوير المقطع، ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشر بسرعة قياسية”.