إفريقيا.. مليون شخص انتصروا على فيروس كورونا والمغرب يحتل المركز ثالث في ترتيب الدول الموبوءة!

تجاوزت القارة الإفريقية، اليوم الأربعاء، مليون حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، يوجد أكثر من نصفها في جنوب إفريقيا، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن أزيد من 1,002,554 تمكنوا من الانتصار على جائحة كورونا، فيما لايزال عدد المصابين يواصل الارتفاع بعد تسجل 1,264,417 إصابة مؤكدة نصفها سجل في جنوب إفريقيا.

ويحتل المغرب المركز الثالث في ترتيب الدولة الموبئة ب 63,781 الف إصابة خلف جنوب إفريقيا ب 627,041 إصابة وهي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة، ومصر في المركز الثاني، والتي تقترب من تجاوز 100 ألف إصابة مؤكدة.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 231,758 ألف شخص بنسبة بلغت 18.3 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 56 دولة، ومنطقة في القارة السمراء، بينهم 1,262 شخصا في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الانعاش.

وعالميا، سجلت أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها مليون حالة، خلال أربعة أيام، فيما بلغ إجمالي الوفيات 854,424 ألف شخص منذ انطلاق جائحة كورونا.