الستاتي يخضع لعملية جراحية نتيجة أزمة صحية

خضع الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، أمس الثلاثاء، لعملية جراحية مستعجلة، نتيجة وعكة صحية مفاجئة ألمت به.

وكشف الستاتي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر خضوعه للعملية، عبر نشر صورة له من داخل المصحة، مع تعليق: “الحمد لله والشكر لله وعكة صحية مرت بسلام نظمئن جمهورنا الكريم وأحبائي عملية كللت بالنجاح والحمد لله”.

وتجنب الفنان عبد العزسز الستاتي ذكر تفاصيل العملية، والأزمة الصحية، التي دفعته إلى إجرائها.

وتفاعلت إلهام العرباوي، مغنية الراب الشهيرة بلقب”إيلي”، مع الوضع الصحي لوالدها، على الرغم من القطيعة الحاصلة بينهما، إذ نشرت صورته مع الدعاء له بالشفاء، معبرة عن تأثرها بالخبر.