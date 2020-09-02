اليوم الأربعاء.. الرئيس الفرنسي ماكرون يبدأ زيارته للعراق

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء زيارة رسمية للعراق , وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية. ويجري ماكرون خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى الوضع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان ماكرون قد وصل إلى بغداد قادما من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى يومين، وسيمضي بضع ساعات في العراق , حسب الاعلام العراقي .

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