اتهام: اختطفوه وضربوه في الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، الأسبوع الجاري، لائحة اتهام ضد 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، باختطاف شاب على خلفية نزاع بين عائلات في مدينة الناصرة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الاختطاف والتسبب بإصابة خطيرة.
ويستدل من لائحة الاتهام، أن "حيثيات الحادثة تعود إلى يوم 18 آب/أغسطس، حينما أقدم الشبان على اختطاف شاب وإدخاله للسيارة بالقوة، ثم لاذوا بالفرار من المكان، وفي أعقاب ذلك قامت الشرطة باعتقال الشبان بجانب سيارتهم، إذ عثر بداخلها على الشاب وهو يعاني من جراح في جسده نتيجة تعرضه للاعتداء".
وجاء في لائحة الاتهام، أن "المتهمين تربصوا للشاب خلال تواجده في أحد المخابز، وعند ملاحظته لهم حاول الشاب الهرب من المكان، غير أن المتهمين تمكنوا من الإمساك به واختطافه بعد اقتحامهم لمرحاض المخبز حيث اختبأ الشاب، وفي أعقاب ذلك قاموا بالاعتداء على الشاب وطعنه بالسكاكين، ما أسفر عن إصابته بجراح في أنحاء جسده".
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