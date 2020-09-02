إصابة خطيرة لعامل في قرية عيلبون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (35 عاما) من دير حنا بجروح وصفت بأنها شديدة الْخَطَر، إثر تعرضه لحادث عمل في قرية عيلبون صباح اليوم، الأربعاء.
وفي التفاصيل، فإن حادث العمل نجم سقوط عامل عن علو 12 مترا خلال عمله بورشة بناء.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني جراحا تُنذِرُ بالخطر في أنحاء جسده.
وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.
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