شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند.. 100 يوم بلا إصابات محلية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
لم تسجل تايلاند أي حالات إصابة، انتقلت محليا لفيروس كورونا على مدى 100 يوم على التوالي، لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الأماكن ، مثل تايوان، التي تم القضاء فيها على الفيروس بشكل فعال، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاربعاء أن الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا لم تسجل أي إصابة محلية منذ 26 مايو الماضي.
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