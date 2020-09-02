شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا أمطار باكستان إلى 176 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية اليوم ، أن الأمطار والسيول أدت كذلك إلى انهيار 1307 منازل وكذلك تضررت عدة طرق وبعض المنشأت التجارية.
من جهةً أخرى أطلقت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية اليوم إنذاراً جديداً حذرت فيه من موجة جديدة للأمطار الموسمية الغزيرة خلال الأسبوع الجاري، فيما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية حالة الطوارئ في بعض المناطق وطلبت من سكانها النزوح إلى أماكن آمنة.
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