شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: "منظمة الصحة" يسيطر عليها الفساد والصين والان نبدء بالتفاصيل

انتقد البيت الأبيض مخاوف عبرت عنها منظمة الصحة العالمية بعدما صرح مسؤول صحة أمريكي بأنه قد يتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا دون أن يستكمل كافة التجارب.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية التي يسودها الفساد والصين".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.

وقالت المنظمة في الآونة الأخيرة إن نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح كوفيد-19 لضمان التوزيع العادل للقاحات.