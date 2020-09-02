عقود اللاعبين العراقيين.. استراتيجية جديدة تقتحم الدوري الممتاز قريباً

شركة “MZ sport"، هي شركة وسيطة لانتقالات اللاعبين وتتخذ من هولندا مقراً لها ويترأسها ماهر نوفل وكريم زياد.

وقال نوفل في حديث لـ الخليج 365، إن "اللاعب العراقي مظلوم في الدوري المحلي، بسبب البنود والشروط التي تتواجد في عقودهم مع انديتهم بالدوري العراقي الممتاز".



وأوضح أن "هناك عدداً من اللاعبين ومن بينهم لاعبين للمنتخب الوطني، وقعوا على عقودهم دون دراية ودون معرفة الشروط المتواجدة في العقد ومن هذه الشروط هو عدم اللعب في أي نادٍ اخر بالدوري العراقي".

وأضاف، أن "النقاط التي شاهدناها في عقود اللاعبين كلها ضده، لذلك يجب أن تتغير صيغة العقود في العراق، وفي هذا الصدد تعاقدنا مع عدد من اللاعبين من داخل العراق لتغيير صيغة العقود".

وبين نوفل، أن "شركتنا ستعتمد استراتيجية جديدة، تضمن للاعب حقه كما هو معمول به في أوروبا ونحن نريد تطوير كرة القدم من كل النواحي".



تجدر الإشارة إلى أن شركة “MZ sport"، ساهمت بنقل لاعبين محترفين الى الدوري العراقي، إذ تمكنت من استقطاب البلجيكي ناثان كابسلي والاسباني ايزاك باديلا والارجنيتني ماكسيملانو رولون والبرازيلي ويسلي بيريرا الى الدوري العراقي وبالتحديد الى نادي الديوانية.