'تويتر' يضيف خاصية جديدة لشرح الموضوعات الرائجة

وكتب موقع ”تويتر“ في منشور ”بدءًا من اليوم، للمساعدة في هذا الأمر، سنقوم بإضافة تغريدات وأوصاف مثبتة للمواضيع المتداولة بحيث توضح سبب تداولها، فضلًا عن توفير المزيد من الوقت عبر تويتر حول ما يحدث من خلال التصنيفات على التغريدات والحسابات“.لكن الهدف من التغيير، هو توضيح سبب زيادة الاهتمام بموضوع معين، دون الحاجة إلى النقر على سلسلة التغريدات والخوض فيها، وسيتم اختيار التغريدات المثبتة من قبل المنسقين البشريين في تويتر.

وأشار الموقع، إلى أن "مجموعة من الخوارزميات، تعمل إلى جانب فريق التنظيم لدينا على البحث فيما إذا كانت التغريدة تصف الموضوع المتداول بشكل واضح أم لا، وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت التغريدة تعكس معنى الموضوع المتداول إلى حد كبير، أو في حال كانت شائعة".



وأعلن ”تويتر“ أن الإضافة الجديدة ستدخل الخدمة، بدءًا من الثلاثاء، ومن المفترض أن يشاهد المستخدمون بعض الأوصاف المختصرة التي ستتم إضافتها إلى عدد من المواضيع المتداولة، من أجل المساعدة في إضافة سياق أكبر.

وكشفت الشركة، أنها تعمل على نقل هذه الميزة الجديدة إلى الموقع الرسمي لتويتر، في أقرب وقت.