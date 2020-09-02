أعلن موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر”، تحديثات تتضمن وضع تغريدة توضيحية حول الموضوعات الشائعة، حيث يعمل على إضافة تعليق على التغريدات في محاولة لشرح الموضوعات الشائعة، بدلًا من إهدار الكثير من الوقت للبحث عن سبب تداولها.
لكن الهدف من التغيير، هو توضيح سبب زيادة الاهتمام بموضوع معين، دون الحاجة إلى النقر على سلسلة التغريدات والخوض فيها، وسيتم اختيار التغريدات المثبتة من قبل المنسقين البشريين في تويتر.
وأشار الموقع، إلى أن "مجموعة من الخوارزميات، تعمل إلى جانب فريق التنظيم لدينا على البحث فيما إذا كانت التغريدة تصف الموضوع المتداول بشكل واضح أم لا، وذلك من خلال تقييم ما إذا كانت التغريدة تعكس معنى الموضوع المتداول إلى حد كبير، أو في حال كانت شائعة".
وأعلن ”تويتر“ أن الإضافة الجديدة ستدخل الخدمة، بدءًا من الثلاثاء، ومن المفترض أن يشاهد المستخدمون بعض الأوصاف المختصرة التي ستتم إضافتها إلى عدد من المواضيع المتداولة، من أجل المساعدة في إضافة سياق أكبر.
وكشفت الشركة، أنها تعمل على نقل هذه الميزة الجديدة إلى الموقع الرسمي لتويتر، في أقرب وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر 'تويتر' يضيف خاصية جديدة لشرح الموضوعات الرائجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.