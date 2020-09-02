ماكرون يلتقي صالح في بغداد

يشار إلى أن ماكرون وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة يلتقي فيها مسؤولين عراقيين وقيادات سياسية لبحث جملة من الملفات.

وبعد وصوله لبغداد، نشر ماكرون تغريدة على صفحته في موقع (تويتر) قال فيها: "في بغداد، حيث يسعدني أن أزور العراق للمرة الأولى، اتيت لتقديم دعمنا للعراق في وقت التحديات".