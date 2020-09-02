اعتقال متهم يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال متابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت ملاحظة متهم يقوم بالترويج لبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضافت، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة، وتم القاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له وضبط بحوزته (٥) قاذفات نوع RBG7".



وأشارت وكالة الاستخبارات، إلى "إيداع المتهم في التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".