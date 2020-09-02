يوم حاسم.. السيناريوهات المحتملة لاجتماع رئيس برشلونة ووالد ميسي

وسافر خورخي من روزاريو على متن طائرة خاصة يوم الثلاثاء، لمناقشة وضع نجله في النادي، فمن ناحية يريد ميسي مغادرة برشلونة ويعتقد أنه يستطيع فعل ذلك بشكل قانوني مجانًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن ناحية أخرى لا يريد برشلونة خسارته ويصر على أن الأرجنتيني لا يمكنه الرحيل إلا بدفع 700 مليون يورو، الشرط الجزائي في عقده حيث يؤمن النادي بأنه لا يزال ساري المفعول.



وفي هذا الصدد، اشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن "كل شيء على المحك بالنسبة لبارتوميو في هذا الشأن، فإذا سمح لميسي بالمغادرة، فسيكون الرئيس الذي سمح لكل من الأرجنتيني ونيمار بالابتعاد".

وقد اتخذ الرئيس خطوة في وقت مبكر، وقال إنه على استعداد لأن يقدم استقالته إذا خرج ميسي وقال إن بارتوميو هو السبب وراء رغبته في الرحيل.

ميسي لم يستجب لذلك، ومع ذلك، تمكن بارتوميو من إقناع خورخي ميسي بمقابلته شخصياً، معتقداً أن هذا اللقاء هو ما يلزم لإقناع ليو بالبقاء، حيث سيعرض الرئيس تمديد عقد ميسي حتى عام 2022 بالشروط التي وافق عليها اللاعب قبل بضعة أشهر.



وسيبقى بند الرحيل بنهاية الموسم، والذي كان موجوداً في عقد الأرجنتيني السابق سارياً، ما يسمح له بالمغادرة إذا أراد ذلك في نهاية الموسم المقبل، عندما يغادر بارتوميو النادي، إذا كان قادراً على إقناع خورخي وليو بذلك.

بارتوميو يريد تجنب رحيل ميسي في عهده، وإذا لم يستطع إقناع ميسي بتوقيع عقد جديد، فستنتقل المحادثات إلى المرحلة التالية، وهي التفاوض على خروج فوري، وسيتفق الطرفان بعد ذلك على السعر المطلوب.

بارتوميو لا يريد طلب 700 مليون يورو لأن ميسي لديه الحجج القانونية ضد ذلك، وميسي لا يريد أن يذهب هذا الأمر إلى المحكمة، لذا بدلاً من المطالبة بالمغادرة مجاناً الآن، سيطلب من برشلونة تحديد السعر المطلوب، والفكرة هي أن يكون السعر المطلوب المتفق عليه شيئاً يناسب الأندية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، ومن ثم بمجرد التوصل إلى نتيجة، سيناقش خورخي الأمر مع ابنه وسيتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه.