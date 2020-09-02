النزاهة: ضبط مخلصين جمركيين و25 شاحنة في ميناء أم قصرالشمالي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اشارت الى تفاصيل عمليتي الضبط اللتين نفَّذتهما في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، مُبيّنة تمكُّنها من ضبط مُخلِّصين گمرگـيّين و(25) شاحنة تحتوي على موادَّ غذائيةٍ ممنوعةٍ من الاستيراد".وتابعت، أن الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أن فريق عمل من مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى ميناء أم قصر الشمالي ودور السكن العائدة للمتهمين، تمكَّن من ضبط مُخلِّصين گمرگـيّين؛ لقيامهما بتزوير الأوليات الخاصة بالتصاريح الگمرگية لغرض تهريب السيارات، موضحة أن العملية أسفرت عن ضبط معاملاتٍ گمرگيةٍ تحتوي على أختام وتواقيع أعضاء لجان الكشف الگمرگي وعددٍ من العجلات".وأضافت إن "فريق عمل المديريَّة تمكَّن بعمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط (25) شاحنة نوع (براد) تحتوي على مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد تمَّ إخفاؤها؛ بقصد تهريبها".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهمين في العملية الأولى على السيّد قـاضي محـكمة التحـقيق المُختـصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".