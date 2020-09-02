أديس أبابا وجوبا تتفقان على التعاون المخابراتي ومكافحة الإرهاب

توصلت أديس أبابا وجوبا لاتفاق تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود وقضايا الأمن البيئي والإقليمي وبناء القدرات وتبادل المعلومات.

جاء ذلك في ختام زيارة لوفد رفيع من دولة جنوب السودان إلى إثيوبيا استغرقت يومين التقى خلالها مسؤولين في أديس أبابا.



وأجرى المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دمبلاش جبرميكائيل مباحثات مع نظيره في جنوب السودان اللواء توماس دوث تناولت عددا من الموضوعات المهمة والقضايا ذات الصلة بين البلدين.





وقال بيان صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي إن الجانبين اتفقا على التعاون المخابراتي ومكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والجرائم العابرة للحدود وقضايا الأمن البيئي والإقليمي وبناء القدرات وتبادل المعلومات.

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وأشار البيان الذي وصل ”الخليج 365” نسخة منه اليوم الأربعاء إلى أن المباحثات ركزت على ضرورة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بشكل وثيق لمنع كل ما من شأنه تقويض السلم والأمن في البلدين.

ولفت إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي سيقوم بمشاركة خبراته وتسهيل التدريب وبناء القدرات لجنوب السودان في مجال الأمن والمخابرات، بما يمكن البلدين من تقديم مساهمة إيجابية للأمن الإقليمي والمحلي والقضايا ذات الصلة.

وهذا الاتفاق جاء ضمن مباحثات أجراها وفد من جنوب السودان برئاسة نيال دينق نيال وزير الشؤون الرئاسية بجنوب السودان، الإثنين، إلى إثيوبيا بحث خلالها سبل تطوير المشروعات المشتركة للبنية التحتية والطرق والكهرباء لربط البلدين وتعزيز العلاقات.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاتشو استقبل بمكتبه وفد جنوب السودان وبحث معهم سبعل تعزيز العلاقات من خلال تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً ومن بينها بناء الطرق والجسور لربط البلدين خاصة مشروع طريق غامبيلا - أكوبو – بور ، وكذلك مشروع نقل الطاقة.

وشدد الجانبان على حرصهما على ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وربطهما من خلال مشاريع تطوير البنية التحتية المختلفة ما يخلق فرصة لتسريع عملية التكامل الاقتصادي الوشيك للمنطقة.