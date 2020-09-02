أمريكا ترفع حظر السلاح عن قبرص.. وتركيا "خائفة"

أعلنت الولايات المتحدة، رفع حظر بيع الأسلحة إلى قبرص والذي فرض عليها منذ عقود، وسط مخاوف أنقرة من تداعيات هذا القرار.

ويسمح القرار الأمريكي، الذي صدر أمس الثلاثاء، ببيع أسلحة دفاعية غير فتاكة إلى قبرص.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط.. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق تعاوننا الأمني".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عاما وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، وهو ما رحب به الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة على تويتر..

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وفرضت واشنطن قيودا على نقل الأسلحة إلى قبرص في عام 1987 لتشجيع جهود إعادة توحيد الجزيرة وتجنب سباق التسلح هناك، وذلك بعد تقسيم الجزيرة منذ عام 1974 عقب غزو تركي اعتراضا على دعم اليونان لتحول في السلطة بالجزيرة آنذاك.

ويأتي القرار وسط تصاعد التوتر في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب التنقيب عن الغاز.

فمن جانبها، أعربت تركيا عن مخاوفها من تصاعد التوتر في المتوسط بعد هذا القرار، واعتبرت في بيان لوزارة خارجيتها، أن هذا القرار "يتجاهل التكافؤ والتوازن ويزيد خطر حدوث اشتباك في المنطقة".

وصوت الكونجرس العام الماضي على رفع الحظر، الذي تم فرضه لأول مرة في عام 1987، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت أجلت تنفيذ قرار الكونجرس.