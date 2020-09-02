بالصور.. إزالة تعديات على أراضي الدولة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وقال اللواء محمد شعير، رئيس مدينة نويبع، إنه جرى إزالة حالة تعدي على أراضي الدولة بمساحة 180 مترًا مربعًا بمنطقة المزينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن المتعدي أزال المبنى محل قرار الإزالة بمعرفته الشخصية وعلى نفقته الخاصة في وجود الحملة، وأصبحت الأرض في حوزة المدينة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع التعدي على الأرض محل قرار الإزالة مستقبلًا حفاظًا على المال العام.

وأكد شعير، استمرار حملات الإزالة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها.