بالفيديو.. إزالة أكبر برج مخالف بمدينة الحوامدية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أزالت محافظة الجيزة أكبر برج مخالف بمدينة الحوامدية مكون من 14 دور، في شارع طراد النيل. ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يرصد عملية إزالة البرج المخالف.

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