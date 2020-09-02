"خالدة للبترول" تحفر 39 بئرا جديدة لإنتاج النفط والغاز في العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول، إنه تم استثمار 651 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتم حفر 39 بئراً خلال العام لتنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة منها 35 بئراً منتجة للزيت الخام و4 آبار منتجة للغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد المنعم أنه تم أيضا تنفيذ 126 عملية إعادة إكمال منها 82 عملية بحقول الزيت و8 عمليات بحقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استكمال حفر وإكمال 19 بئراً استكشافية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وأوضحت نتائج الأعمال التي عرضها رئيس الشركة أن متوسط الإنتاج اليومي خلال العام المالي 2019-2020 بلغ حوالي 145.5 ألف برميل زيت خام ومتكثفات، وحوالي 665 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من البوتاجاز حوالي 1600 برميل.

وأشار سعيد عبد المنعم إلى انتهاء الشركة من معالجة البيانات السيزمية ثلاثي الأبعاد عالية الجودة بإجمالي مساحة 2920 كيلو متر مربع شاملة مساحة الدمج مع برنامج غرب كلابشة، وأنه يجري حالياً العمل على معالجة تلك البيانات.

وأوضح أن نشاط الشركة أدى إلى تحقيق العديد من الاكتشافات المتميزة منها كشف "بركات العميق-1X"، وكشف "كارنارفون-1X"، وكشف "قادش أقصى -1X"، كما تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات من أبرزها الانتهاء من مد خط الغاز "بات / إبريس"، وتطوير حقول "جاد" للغاز من خلال نقل وعاء فصل الغازات.

كما أشار عبد المنعم إلى نقل وتركيب توربينة توليد طاقة كهربائية من منطقة كهرمان لمنطقة كلابشة، كما تم مد حوالي 17 كيلو متر مواسير لخطوط الزيت الخام والغاز والانتهاء من مد خط غاز "بركات العميق 1X".

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ومن جانبه، أكد وزير البترول أن الثقة المتبادلة مع الشركاء الأجانب تسهم بدور مهم في تحسين مؤشرات الأداء ورفع كفاءة العمليات، وأن العمل بروح الفريق يسهم في تحقيق الخطط الموضوعة التي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة.

وأشار الوزير إلى التزام شركة أباتشي وشركائها في مناطق امتياز شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية كأحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة ساهمت على مدى 25 عاماً في الأداء المتميز الذي حققته شركة خالدة للبترول.

وطالب الملا باستمرار منظومة استدامة العمليات وتحسين الكفاءة وزيادة الاستثمارات وعدد الحفارات خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي لإنتاجية الآبار، خاصة وأن البحث السيزمي الذي تم مؤخراً يشير إلى وجود احتماليات وامكانيات واعدة في مناطق عمل الشركة.

كما طالب الوزير العاملين ببذل أقصى جهد ممكن لمواجهة التحديات والالتزام بمنظومة السلامة كأولوية قصوى والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وحضر أعمال الجمعية أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة.

كما حضر أعمال الجمعية ديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر، وممثلو شركتي كوفيبك، وIPR.

وتأسست شركة خالدة للبترول في 11 سبتمبر 1985 كشركة قائمة بالعمليات نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فينيكس ريسورسيز للقيام بالبحث والتنقيب عن البترول وإنتاجه من مناطق بجنوب مرسى مطروح بالصحراء الغربية.

وتوالى على الشركة العديد من المساهمين منذ إنشائها كان آخرهم شركة أباتشي مصر منذ عام 2001 وحتى الآن.