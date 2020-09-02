بالصور.. إزالة 3 منازل مخالفة أسفل خطوط الضغط العالي بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة 3 منازل مخالفة أسفل خطوط الضغط العالي وإزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية بالبناء، بمنطقة حوض العشرات خلف مصنع سيد بحي غرب أسيوط، وتحرير محاضر جنح طوارىء للمخالفين.

وأكد محافظ أسيوط، استمرار حملات ازالة التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومدن المحافظة، بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى 15 سبتمبر 2020، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.