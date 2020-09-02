اليوم الوطنى السعودي.. امتداد لكفاح الأجداد

في الثالث والعشرين من سبتمبر 2020، تحتفل المملكة العربية السعودية، بذكرى اليوم الوطنى السعودي، الذي يُخلد يوم تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وتوحيد اراضي المملكة.

تاريخ الاحتفال باليوم الوطنى

يعود تاريخ الإحتفال باليوم الوطني السعودي، إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز ، لتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 1932.

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أحداث اليوم الوطني السعودي

تبدء أحداث هذة اليوم إلى إلى كفاح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الذى نجح من استعادة الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها، بعد استرداد الرياض في الخامس عشر من يناير 1902.

مدة كفاح ملوك السعودية لتوحيد البلاد

ولمدة تزيد عن 30 عامًا واصل الملك عبد العزيز كفاحه المسلح من أجل توحيد مملكته، وتمكن من توحيد العديد من المناطق أهمها، جنوب نجد وسدير والوشم عام 1902، ونجح في استعادة القصيم عام 1904، ثم الأحساء عام1913، وصولاً إلى عسير عام 1919، وحائل سنة 1921، إلى أن تمكّن عبد العزيز من ضم منطقة الحجاز عام 1925،وأكتمل توحيد منطقة جازان عام 1930.

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وصدر أمر ملكى للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932.

مرسوع الاحتفال باليوم الوطني

ومنذ توحيد البلاد، اعتبرت المملكة هذا اليوم عيد وطنى، يتم تعطيل العمل بالقطاعات الخاصة والعامة في المملكة، ويتم اعتبار هذا اليوم يوم اجازة رسمية لكل العاملين في القطاعين، وبذلك، يكون موعد اجازة اليوم الوطني السعودي هو 23 سبتمبر2020.

خطوات الإمارات للاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي

وبمناسبة هذه الذكري أعلنت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخصيص برامج ومبادرات شبابية للاحتفال باليوم الوطني السعودي.

و عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت المزروعي:" ‏السعودي إماراتي.. والإماراتي سعودي.. دعوة لكل الشباب السعودي والإماراتي للانضمام لفريق إبداعي سيعمل على مبادرات شبابية مشتركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90."