إطلاق النار على فلسطيني عند حاجز زعتره جنوب نابلس

أصيب شاب فلسطيني اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز زعتره جنوب نابلس بحجة محاولته تنفيد عملية دهس.

وبحسب مراسلتنا، لم تعرف بعد الحالة الصحية للفلسطيني، لكن الجنود الإسرائيليين قالوا إنه

تم "تحييده وأصيب بجروح وصفت بالمتوسطة".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن سيارة كانت تسير باتجاه الجنود على مفترق زعترة أدت إلى إصابة إسرائيليين اثنين،

وأطلق الجنود النار على السائق.

وقال إن السائق الفلسطيني نزل من السيارة بعد عملية الدهس، وفي يده سكين حاول طعن الجنود بها.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين، ووصلت الطواقم الطبية لتقديم الإسعافات الأوليه للجنود.