بنيس ينفي أن يكون طلب منه الاستعداد للجلوس مكان ترامب مؤقتا في 2019

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنيس، إنه لا يتذكر أنه جرى تحضيره في نوفمبر 2019، لتول محتمل لصلاحيات رئيس للدولة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وخلال حديث يوم الثلاثاء على قناة "فوكس نيوز"، طلب من بنيس التعليق على مزاعم في كتاب للصحفي مايكل شميدت (من نيوييورك تايمز)، بخصوص إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "سلسلة من السكتات

الدماغية الدقيقة" في نوفمبر الماضي، وأنه طلب منه بعد ذلك أن يكون مستعدا لتولي السلطات الرئاسية مؤقتا في حالة خضوع ترامب لإجراءات تتطلب التخدير في مركز والتر ريد الطبي العسكري، فرد نائب الرئيس الأمريكي بالقول: "لا أتذكر أنه قيل لي أن أكون جاهزا. أخبروني أن الرئيس ذاهب إلى الطبيب".

وشدد على أنه، "لم يحدث شيء غير عادي في ذلك اليوم". وأضاف: "إذا كنت نائب رئيس الولايات المتحدة، فإن أحد مكونات الوظيفة هو أن تكون مستعدا دائما". وأكد أن الزعيم الأمريكي بصحة جيدة.

يوم أمس وصف ترامب، بالكذبة ما ذكره شميدت، بخصوص معاناته من "سلسلة من السكتات الدماغية الدقيقة".

وأكد طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونلي، أن الزعيم الأمريكي بصحة جيدة، وأشار إلى أن ترامب لم يصب بجلطة أو سكتة دماغية.