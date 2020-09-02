منظمة العفو الدولية تتهم إيران بارتكاب “انتهاكات مروعة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 10:27 صباحًا

في تقرير بعنوان ”سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران“، اتهمت منظمة العفو الدولية ”أمنستي“ الأربعاء قوات الأمن الإيرانية بارتكاب ”انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان“ في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات ”تعذيب واسعة النطاق“، بحسب ما ذكرته وكالة (أ ف ب).

وقالت ”أمنستي“ إنها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل حوالي سبعة آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك التظاهرات.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت ”سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة“.

وبحسب التقرير شملت أساليب التعذيب ”الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية“.

وأضافت أنه ”حُكِم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حكم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيزون، وغالباً ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على ”اعترافات“ انتزعت تحت وطأة التعذيب“.

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واشارت المنظمة إلى أن ”من بين الضحايا أطفالا، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجين أصيبوا بجروح، ومارة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، ومن ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات“.

وأوضحت أنها ”سجلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم من صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلقة بالاحتجاجات“.

ومن أساليب التعذيب التي وثقها التقرير ”تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة، أو نزع أظفار الأيدي والأقدام بالقوة، أو رشهم برذاذ الفلفل، أو الإجبار على تناول مواد كيميائية، أو استخدام الصدمات الكهربائية، أو الإيهام بالغرق، أو عمليات الإعدام الوهمية“.

ولفت التقرير إلى أن ”محققين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعري، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورش رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين“.

ونقل التقرير عن رجل تعرض لصدمات كهربائية قوله إن ”أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية… وكأن كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر“، في حين قال آخر إنه ”تعرض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحققون يشيرون إليها بأنها كباب الدجاج“.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في أيار/مايو أن ما يقرب من 225 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات العنيفة.

من جهتها أفادت مجموعة خبراء أمميين مستقلين في كانون الأول/ديسمبر نقلا عن تقارير غير مؤكدة أن عدد ضحايا حملة القمع تخطى 400 قتيل.