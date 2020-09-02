اليمن يدعو المجتمع دولي للتحرك العاجل لاحتواء كارثة الناقلة صافر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

دعت الحكومة اليمنية ، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لمعالجة الكارثة المدمرة المحتملة الخاصة بخزان النفط العائم صافر قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتفادي الكارثة الاقتصادية والبيئية التي تهدد العالم بأكمله .

وحمّل وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎صافر, وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.

وأوضح وزير الاعلام اليمني أن ‏صور جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط ‎صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.

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وطالب الأرياني ‏المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة ‎صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

ويحتوي الخزان على أكثر من مليون برميل، وقد يتسبب انفجاره أو تسريبه في خسائر هائلة لأرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والأضرار البيئية على اليمن والإقليم.

وزادت كارثة مرفأ بيروت من مخاوف حدوث كارثة مماثلة بسبب خزان “صافر” الذي يرسو على البحر الأحمر في المياه الإقليمية اليمنية بالقرب من مرفأ رأس عيسى.

ويطالب الكثيرون بتحرك دولي وإقليمي لحل مشكلة الخزان الذي يعاني من عطل فني منذ سنوات ويحمل كميات هائلة من النفط.