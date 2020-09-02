كورونا.. 8 إصابات جديدة في الصين وأكثر من 4 ملايين إصابة بالبرازيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 9:34 صباحًا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) حتى الأول من سبتمبر، انخفاضا من عشر حالات قبلها بيوم.

وقالت اللجنة، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة تشمل مسافرين من الخارج، ليصبح هذا اليوم السابع عشر على التوالي بدون إصابات محلية.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض إلى 19 من 34 في اليوم السابق. لا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85066 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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إصابات كورونا تقترب من أربعة ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، عن تسجيل 42659 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1215 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 3950931 حالة منذ تفشي الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 122596، حسبما أفادت الوزارة، في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

أكثر من أربعة ملايين إصابة بكورونا في أوروبا

تسبب فيروس كورونا المستجد بإصابة أكثر من أربعة ملايين شخص في أوروبا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وأحصي إجمالي 4,006,077 حالة في أوروبا و216,080 وفاة فيما شفي 2,281,959 مريضاً. وأحصي حوالى ربع هذه الحالات في روسيا (1,048,000 حالة و17,299 وفاة) تليها اسبانيا (470,973 حالة و29,152 وفاة) وبريطانيا (337,168 مع 41,504 وفاة) وفرنسا (315,497 و30,635 وفاة).