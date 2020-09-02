منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا تغير 84 ألف مرة منذ ظهوره

أكدت منظمة الصحة العالمية، امس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحور جينيا 84 ألف مرة حتى الان منذ ظهوره.

وقالت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد-19 في المنظمة، الدكتورة ماريا فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة تتابع هذه التحورات للفيروس عن كثب مع الخبراء وعلماء الفيروسات، مشيرة إلى أن التدابير المتخذة حتى الان كافية.

من جهة أخرى، حذر مدير عام المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم، من أن فيروس كورونا خطير للغاية، وقد يشهد العالم ارتفاعا في عدد الوفيات وحالات الإصابة في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الفيروس ينتشر بسرعة فائقة، ويمس كافة الأعمار، وأن الانفتاح بدون السيطرة على انتشار العدوى يمثل كارثة.

وكانت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أظهرت أن أكثر من 90 بالمائة من الدول تعطلت فيها خدمات الرعاية الطبية العادية بسبب جائحة كوفيد-19، وأن الإنجازات الهائلة التي تحققت على مدى