القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعرض سان جيرمان على آرسنال، 30 مليون إسترليني، بينها 5 إضافات، لضم هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن الإسباني.
ولا يرغب آرسنال في خسارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، إلا أنه يدرك أن بإمكانه الاستفادة من تلك الأموال في تدعيم صفوفه.
ويحظى بيليرين أيضا باهتمام يوفنتوس وبايرن ميونخ، إلا أن سان جيرمان هو من تحرك أولا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويمتد عقد بيليرين مع آرسنال حتى عام 2023، إلا أنه يرحب بخوض تحد جديد.
ويقدر آرسنال اللاعب بأكثر من هذا الثمن، وبالتالي فمن المتوقع أن تتواصل المفاوضات بين الناديين، وفي حال رحيل بيليرين سيفتح ذلك الباب أمام بقاء مايتلاند نايلز.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعى لخطف نجم آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.