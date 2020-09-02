شكرا لقرائتكم خبر عن تصغير كلمة "الصين" على الغلاف.. "تايوان" تصدر جوازات سفر جديدة والان نبدء بالتفاصيل

نشرت حكومة تايوان اليوم الأربعاء صورة للغلاف الجديد لجوازات سفر مواطنيها، والذي أعيد تصميمه لتجنب الخلط بين جوازات سفر التايوانيين والصينيين.

وعلى غلاف جواز السفر التايواني الجديد، تم تكبير خط اسم "تايوان"، وإلى حد كبير تصغير خط الاسم الرسمي للبلاد "جمهورية الصين". وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء التايواني، تينج يي مينج، في مؤتمر صحفي إن التصميم الجديد جاء بناء على قرار من البرلمان في يوليو الماضي، بهدف "تجنب الخلط بين المواطنين التايوانيين ونظرائهم الصينيين لدى سفرهم إلى الخارج أو إجراء معاملات دولية".

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن تكبير الخط المكتوب به اسم "تايوان" على الغلاف سوف يساعد الأجانب في التعرف على موطن حاملي جوازات السفر. ومن المقرر أن تبدا الخارجية التايوانية إصدار جوازات السفر بالغلاف الجديد في يناير المقبل.

وأوضح وزير الخارجية أنه منذ ظهور فيروس كورونا في يناير الماضي، شددت دول عديدة من عمليات الفحص المرتبطة باستقبال الأجانب، ويهدف تغيير الغلاف إلى تجنب المواقف التي قد يتم فيها تحديد هوية حاملي جوازات السفر التايوانية بالخطأ على أنهم صينيون.