شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلب إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وسائل إعلام محلية أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط خلال الربع الأول من عام 2021.
لكنه أضاف أن العراق سيلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
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