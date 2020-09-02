اخبار العالم

العراق يطلب إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلب إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط  والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وسائل إعلام محلية أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط خلال الربع الأول من عام 2021.

لكنه أضاف أن العراق سيلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يطلب إعفاء من اتفاق أوبك لخفض صادرات النفط  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا