شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد والان نبدء بالتفاصيل

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق صباح اليوم الأربعاء. وكان ماكرون قال الليلة الماضية، خلال تواجده بالعاصمة اللبنانية، إن زيارته للعراق تركز على بدء مبادرة جديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

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