النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأميركية والتزام أوبك بالتخفيض

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مع تراجع في مخزونات النفط الأميركية، إضافة إلى التزام أوبك+ بالتخفيض، الا أن انتشار فايروس كورونا من جديد يحد من الأسعار.
ونزل مخزون الخام 6.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 28 آب إلى حوالي 501.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضه 1.9 مليون برميل كما هبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل.
كما أن مسحاً أجرته "رويترز" تبين أن العراق ونيجيريا المتأخرين في الالتزام باتفاق أوبك + السابق، قد قلصا الانتاج، اذ بلغ امتثال العراق أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة.
وارتفع مزيج برنت تسليم تشرين الثاني 44 سنتاً أو ما يعادل 0.94% الى 46.03 دولار بجلول الساعة 10 صباحا بتوقيت بغداد، فيما ارتفع الخام الامريكي 40 سنتا الى 43.16 دولار.
ويبقى فايروس كورونا يحد ارتفاع أسعار النفط بسبب الغلق وخاصة مع انتشاره مرة أخرى في الدول الأوربية وأميركا والهند.
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