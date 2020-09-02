بيان من مصرف الرافدين يتعلق برواتب الموظفين

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إكمال إجراءات صرف رواتب أغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر آب الموطنة رواتبهم لدى المصرف.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".
وأضاف البيان، أن "ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الإسراع بإنجاز صرف الرواتب الكترونياً والذين تواجدوا في أماكن عملهم وحرصاً من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها".
وأضاف البيان، أن "ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الإسراع بإنجاز صرف الرواتب الكترونياً والذين تواجدوا في أماكن عملهم وحرصاً من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها".
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