بيان من مصرف الرافدين يتعلق برواتب الموظفين

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم توزيع المستحقات المالية لأغلب موظفي دوائر الدولة والموطنة رواتبهم على مصرفنا عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".

وأضاف البيان، أن "ملاكات الإدارة العامة وفروعها استنفرت جهودها في الإسراع بإنجاز صرف الرواتب الكترونياً والذين تواجدوا في أماكن عملهم وحرصاً من المصرف على صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الوقت المحدد لها".

