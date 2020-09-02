شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك يطالب سرعة الانتهاء من الصرف الصحى بسمالوط فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء مشروع الصرف الصحى بأحياء مركز سمالوط الذى بدأ العمل به منذ عام 1996، ولم يتم الانتهاء منه فى المناطق القديمة المسندة للشركات المنفذة حتى الآن، مع استكمال الشوارع الموجودة داخل الحيز العمرانى للمدينة وأيضا المستحدثات التى تم اضافتها للمرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عدم الانتهاء من أعمال الشبكات بالمدينة طوال 25 عاما اثر بشكل كبير على مصداقية الجهاز التنفيذى أمام المواطنين نظرا للوعود المتكررة بمخاطبات رسمية خلال السنوات الخمس الأخيرة دون إنجاز أو التزام أو تنفيذ مما يستوجب محاسبة الجهات المسؤولة والشركات المنفذة للمشروع، حرصا على الصالح العام وحل مشاكل الصرف الصحى بمدينة سمالوط التى تعد من أكبر المدن بمحافظة المنيا.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصرف الصحى من أبرز الملفات والموضوعات التى تحظى باهتمام كبير، وذلك يعود لنه من الملفات الحيوية التى لها دور كبير فى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وبالتالى ينعكس على الميزانية المخصصة والاعتمادات المالية للقطاع الطبى، وهذا بدوره يساهم بشكل كبير فى توجيه هذه الاعتمادات فى قطاع أخر، ولكن عدم الانتهاء من الصرف الصحى يعنى انتشار الأمراض وبالتالى المطالبة بتخصيص مزيد من الاعتمادات المالية لعلاجها.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا،203 من هذه اللائحة.