عم ضحية جريمة العرائش: ابن أخي شهيدا ولازلنا ننتظر إنصاف القانون-فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر عم ضحية جريمة العرائش، أن ابن أخيه توفي نتيجة تراخي المصالح الأمنية في القيام بواجبها.
وحكى المتحدث ذاته ل”اليوم24″ تفاصيل وقوع الجريمة، إذ أن ابن أخيه دخل في ملاسنات مع مجموعة من الأشخاص، كانوا يتلفظون بكلام نابي قبل أن يتحول الأمر إلى طعنات قاتلة بواسطة الأسلحة البيضاء، تلقاها الضحية في مناطق متفرقة من جسده، ليفارق الحياة بعد ذلك متأثرا بإصاباته البليغة.
وأكد عم الضحية، أنه كان معروفا بأخلاقه العالية، بشهادة أصدقائه و جيرانه، إذ شكلت وفاته صدمة حقيقية لعائلته والمقربين له.
وقال عم الضحية، إن المصالح الأمنية اعتقلت 3 أفراد من المشتبه في اعتدائهم على ابن أخيه، فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار.
وطالب المتحدث المصالح الأمنية بالتدخل لوضع حد لحالة التسيب التي تشهدها المدينة، معتبرا أن مجهودات العناصر الأمنية انكبت في إنفاذ قانون الطوارئ الصحية، مقابل تراخيها في استتباب الأمن العام.
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