ممثل مغربي ينحني أمام حبيبته لطلب يدها – فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل، محسن المالزي، وهو يطلب يد فتاة للزواج بطريقة مميزة شبيهة بالأفلام الرومانسية.
وظهر محسن مالزي في مقطع فيديو، وهو منحيا على ركبتيه، وفي يده خاتم الخطوبة، ليطلب يد حبيبته، التي وافقت على الارتباط به.
وبعد البحث عن مصدر الفيديو، اتضح أن خطيبة مالزي نشرته، قبل أيام قليلة، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وأكدت أنها موافقة على الارتباط بالفنان المغربي في تعليقها.
ويعتبر مالزي واحدا من الممثلين الشباب، ذوي الشعبية الواسعة، وساهم دور بطولته في مسلسل “الوجه الآخر” في شهرته بشكل أوسع.
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