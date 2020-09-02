إنتر ميلان لن ينافس على التعاقد مع ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي خرج من سباق ضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد ارتبط اسمه بالنيراتزوري عقب تقدمه بطلب رسمي لمغادرة برشلونة الإسباني.
وذكر بييرو أوسيلو المدير الرياضي لإنتر بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن نتوجه للتعاقد مع ليونيل ميسي، لا أعرف حتى من أين أتت تلك الشائعات المجنونة".
كما وجه أوسيلو تحذيرًا لبرشلونة، بشأن اهتمام البارسا بالتعاقد مع لاوتاورو مارتينيو مهاجم النيراتزوري.
وتابع أوسيلو "لم نبدأ أي محادثات رسمية مع برشلونة بشأن لاوتارو، وفي اليوم الذي انتهي فيه الشرط الجزائي، اعتبرنا اللاعب ليس للبيع، الأمر انتهى".
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