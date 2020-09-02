اخبار العالم

إنتر ميلان لن ينافس على التعاقد مع ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي خرج من سباق ضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ، في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد ارتبط اسمه بالنيراتزوري عقب تقدمه بطلب رسمي لمغادرة الإسباني.

وذكر بييرو أوسيلو المدير الرياضي لإنتر بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن نتوجه للتعاقد مع ليونيل ميسي، لا أعرف حتى من أين أتت تلك الشائعات المجنونة".

كما وجه أوسيلو تحذيرًا لبرشلونة، بشأن اهتمام البارسا بالتعاقد مع لاوتاورو مارتينيو مهاجم النيراتزوري.

وتابع أوسيلو "لم نبدأ أي محادثات رسمية مع برشلونة بشأن لاوتارو، وفي اليوم الذي انتهي فيه الشرط الجزائي، اعتبرنا اللاعب ليس للبيع، الأمر انتهى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان لن ينافس على التعاقد مع ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا