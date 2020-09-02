إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، من جديدة المكر بجروح في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طاقم حيان للعلاج المكثف قدم العلاج لشاب، في الثلاثينيات من عمره، من قرية جديدة المكر بعد تعرضه لإطلاق نار بالقسم السفلي للجسد".
وأضاف أنه "بعد تقديم العلاج الأولي للمصاب تم نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل بمدينة نهريا، وهو بحالة متوسطة مستقرة".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تبلغ عن تفاصيل أخرى أو اعتقال مشتبهين بإطلاق النار.
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