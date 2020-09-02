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29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أم الفحم

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأربعاء، أنه سُجّلت 29 إصابة جديدة بفيروس في المدينة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقا لآخر الإحصائيات بشأن انتشار كورونا في أم الفحم فإنه في المدينة 343 حالة نشطة الآن، و921 إصابة في البلدة منذ البداية و578 حالة تعافت.

وأكد أنه يمكن إجراء فحوص كورونا، اليوم الأربعاء وغدا الخميس من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساءً في قاعة السوق البلدي، دون حجز مسبق لأعضاء كافة العيادات. وتُجرى يوم الجمعة فحوص من الساعة الواحدة ظهرا ولغاية الرابعة عصرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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