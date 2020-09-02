القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون روضة أطفال في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد يوم واحد من افتتاح العام الدراسي الجديد، فجر اليوم الأربعاء.
والتهمت ألسنة النار محتويات روضة النرجس للأطفال في القرية ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للروضة، إلى جانب ضرر كبير لا يعوّض للأطفال الذين بقوا في بيوتهم من جرّاءِ الاعتداء على روضتهم وتدميرها.
وساد الحزن والقلق والتذمر بين أهالي الأطفال إثر الاعتداء السافر على الروضة، وما سببه من خسارة لأطفالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إحراق روضة أطفال في قرية حورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.