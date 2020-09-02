الصحة الإسرائيلية: 2000 إصابة جديدة بكورونا وإمكانية الإغلاق بالبلدات الحمراء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد معدلا قياسيا لليوم الثاني على التوالي، حين تجاوزت أكثر من 2000 إصابة، فيما تفحص وزارة الصحة الإسرائيلية إمكانية فرض الإغلاق الشامل على البلدات المصنفة حمراء، بحسب ما أفادت الوزارة، اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، شخصت 2085 إصابة جديدة في فيروس كورونا، أمس الثلاثاء، بينما في اليوم الذي سبقه تم تشخيص 2183 إصابة بمؤشر لارتفاع نسبة العدوى التي بلغت 7.8% أمس الثلاثاء.

وسجلت 18 حالة وفاة، أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 957 حالة وفاة، منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي.

ويرقد في مستشفيات البلاد 859 مصابا بينهم 416 في حالة خطيرة و182 وصفت إصابتهم بالمتوسطة، و109 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومنذ ساعات منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، شخصت 288 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 21654 إصابة بغالبيتها وصفت بالطفيفة وتحظى برعاية طبية من خلال الحجر الصحي، فيما بلغت حصيلة الإصابات منذ انتشار الفيروس بالبلاد 119265 إصابة.

وتواصل وزارة الصحة وصناديق المرضى إجراء فحوصات اكتشاف كورونا، حيث أجرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 26 ألفا، بحيث أن نسبة العدوى بلغت نحو 8% في مؤشر لمواصلة ارتفاع دالة الإصابة والعدوى.

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وبالتزامن مع الارتفاع المتواصل في الإصابات، تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية وبتوصية من الوزير يولي إيدلشتاين، إمكانية فرض الإغلاق الشامل في البلدات المصنفة كمناطق حمراء وتسجل معدل إصابات قياسي للفيروس.

يأتي ذلك، في أعقاب تعليق الدراسة وعدم افتتاح العام الدراسي، أمس الثلاثاء، في البلدات الحمراء، بقرار المجلس الوزاري لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"،

وقرر "كابينيت كورونا" في ساعات متأخرة من ليل الإثنين، إرجاء افتتاح العام الدراسي في البلدات الحمراء وعددها 23 بلدة، التي تسجل معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا، وتشمل 17 بلدة عربية، وذلك إلى يوم الخميس المقبل.

وتقرر عقد جلسة لـ"كابينيت كورونا" يوم الخميس المقبل، للنظر بإمكانية فرض قيود إضافية في البلدات الحمراء، على أن يتم تعطيل التعليم في المدن التي يتقرر فيها فرض الإغلاق. في حين سيتم النظر بفرص استئناف العام الدراسي في المدن الحمراء التي ستستثنى من قرار الإغلاق.

وعلى ما يبدو يحظى فرض خيار الإغلاق الشامل على البلدات الحمراء والذي سيدرج على مشاورات "كابينيت كورونا" بدعم من وزير الصحة، كما سيتم مناقشة فرض الإغلاق الشامل بالبلاد خلال فترة الأعياد اليهودية ورأس السنة العبرية في شهر أيلول/سبتمبر الجاري.