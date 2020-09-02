شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا.. 75ر25 مليون إصابة وأمريكا تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 75ر25 مليون صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 25 مليونا و757 ألفا. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 17 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 857 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا.