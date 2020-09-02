شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تفقد السيطرة على "كورونا".. 78 ألف إصابة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 78 ألف و 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 3 ملايين و 769 ألف و 523 ‪ حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1045 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 66 ألف و 333 حالة.

وقالت شبكة إن دي تي في إن رئيس وزراء ولاية جوا براموند ساوانت قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للعزل المنزلي.