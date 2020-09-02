شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 1256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 244855 شخصا.
وأوضحت البيانات أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي 9313 شخصا، وشفاء أكثر من 219 ألف حالة.
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