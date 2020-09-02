الرئيس الفرنسي يصل إلى بغداد

وذكرت وسائل إعلام حكومية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، إن "طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى مطار بغداد الدولي".

وكان ماكرون قد توجه إلى بغداد قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت حيث أمضى يومين. وسيمضي بضع ساعات في العراق حيث يلتقي أبرز المسؤولين.



وهو أول رئيس دولة يزور العراق منذ تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة في أيار الماضي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في ختام زيارته الثانية للبنان خلال أقلّ من شهر "أؤكّد لكم أنّني سأكون غداً صباحاً في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.